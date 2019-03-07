Женский день в Днепре: споет двойник Челентано, а на улице будут дарить подарки

Аниматоры подарят днепрянкам 9000 букетов

Стоит смотреть по сторонам, чтобы не пропустить презент. Фото: dniprorada.gov.ua.

Женский день в Днепре: споет двойник Челентано, а на улице будут дарить подарки Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/04d/4b6/5c804d4b6bf82.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/04d/4b6/5c804d4b6bf82.png 2019-03-07T06:22:00+02:00 Одесса Аниматоры подарят днепрянкам 9000 букетов

Днепр готовится поздравлять прекрасных леди с Международным женским днем. Так, в честь 8 Марта в разных уголках города днепрянкам будут дарить тюльпаны, а в центре пройдет ярмарка весенних подарков. Кроме того, к празднику устроят благотворительную акцию, средства с которой пойдут на помощь больным детям. Корреспондент "Сегодня" выяснил, где горожане смогут отдохнуть и повеселиться.

ПОМОЩЬ. Специально к 8 Марта в Днепре благотворительный фонд "Совушка" проводит акцию, в рамках которой горожане смогут приобрести зефир и пряники. Деньги, собранные от продажи сладостей, пойдут на помощь тяжело больным детям, которые в данный момент проходят лечение в городских больницах.

"Мы продаем пряники, зефир, конфеты и тюльпаны. Большая часть денег пойдет на помощь деткам, которые сейчас находятся в больнице. В этот праздник люди будут покупать подарки в школы, воспитателям. Мы решили, что в этот день можно организовать такую ярмарку, которая поможет деткам", — рассказывает директор благотворительного фонда "Совушка" Александра Тимощенкова, подчеркивая, что присоединиться к акции горожане могут на странице благотворительного фонда в социальной сети.

КОНЦЕРТЫ. В ночных клубах и ресторанах будут программы на любой вкус и кошелек. Так, в одном из популярных клубов Днепра 8 Марта устроят дискотеку, специальным гостем которой станет известный украинский шоумен Гарик Бирча (начало в 20:00). Всю ночь он будет создавать настроение для любителей шумных пати своими диджей-сетами.

Не менее интересным для горожан станет концерт Михаила Мостового. Украинскому зрителю он запомнился по участию в известном вокальном телевизионном шоу. Для гостей вечера артист приготовил самые свежие музыкальные хиты.

Приятным сюрпризом для женщин станет выступление мирового трибьют-шоу Адриано Челентано, которое состоится 8 Марта в ДК "Машиностроителей" (начало в 19:00). На сцене выступит официальный двойник артиста Адольфо Себастьяни.

"Уже более 10 лет Адриано не выезжает с гастролями за пределы Италии, однако не будем отчаиваться, ведь ощутить на себе магическую энергетику и получить удовольствие от любимых песен можно на официальном трибьют-шоу", — подчеркивают организаторы мероприятия.

ПОДАРКИ. Девушкам в праздничный день нужно быть внимательными и не пропустить сюрприз, который будут вручать прямо на улице — их ждут букеты цветов и открытки. В разных районах Днепра аниматоры подарят женщинам порядка 9000 букетов. Кроме того, в центре города устроят ярмарку весенних подарков. Горожан ждут сладости, игрушки, одежда и аксессуары ручной работы.

Напомним Одесса готовится отпраздновать Международный женский день. Поздравлять женщин будут Наталья Могилевская, Тина Кароль и Олег Винник.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.