Женский день в Днепре: споет двойник Челентано, а на улице будут дарить подарки
Аниматоры подарят днепрянкам 9000 букетов
Днепр готовится поздравлять прекрасных леди с Международным женским днем. Так, в честь 8 Марта в разных уголках города днепрянкам будут дарить тюльпаны, а в центре пройдет ярмарка весенних подарков. Кроме того, к празднику устроят благотворительную акцию, средства с которой пойдут на помощь больным детям. Корреспондент "Сегодня" выяснил, где горожане смогут отдохнуть и повеселиться.
ПОМОЩЬ. Специально к 8 Марта в Днепре благотворительный фонд "Совушка" проводит акцию, в рамках которой горожане смогут приобрести зефир и пряники. Деньги, собранные от продажи сладостей, пойдут на помощь тяжело больным детям, которые в данный момент проходят лечение в городских больницах.
"Мы продаем пряники, зефир, конфеты и тюльпаны. Большая часть денег пойдет на помощь деткам, которые сейчас находятся в больнице. В этот праздник люди будут покупать подарки в школы, воспитателям. Мы решили, что в этот день можно организовать такую ярмарку, которая поможет деткам", — рассказывает директор благотворительного фонда "Совушка" Александра Тимощенкова, подчеркивая, что присоединиться к акции горожане могут на странице благотворительного фонда в социальной сети.
КОНЦЕРТЫ. В ночных клубах и ресторанах будут программы на любой вкус и кошелек. Так, в одном из популярных клубов Днепра 8 Марта устроят дискотеку, специальным гостем которой станет известный украинский шоумен Гарик Бирча (начало в 20:00). Всю ночь он будет создавать настроение для любителей шумных пати своими диджей-сетами.
Не менее интересным для горожан станет концерт Михаила Мостового. Украинскому зрителю он запомнился по участию в известном вокальном телевизионном шоу. Для гостей вечера артист приготовил самые свежие музыкальные хиты.
Приятным сюрпризом для женщин станет выступление мирового трибьют-шоу Адриано Челентано, которое состоится 8 Марта в ДК "Машиностроителей" (начало в 19:00). На сцене выступит официальный двойник артиста Адольфо Себастьяни.
"Уже более 10 лет Адриано не выезжает с гастролями за пределы Италии, однако не будем отчаиваться, ведь ощутить на себе магическую энергетику и получить удовольствие от любимых песен можно на официальном трибьют-шоу", — подчеркивают организаторы мероприятия.
ПОДАРКИ. Девушкам в праздничный день нужно быть внимательными и не пропустить сюрприз, который будут вручать прямо на улице — их ждут букеты цветов и открытки. В разных районах Днепра аниматоры подарят женщинам порядка 9000 букетов. Кроме того, в центре города устроят ярмарку весенних подарков. Горожан ждут сладости, игрушки, одежда и аксессуары ручной работы.
Напомним Одесса готовится отпраздновать Международный женский день. Поздравлять женщин будут Наталья Могилевская, Тина Кароль и Олег Винник.
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