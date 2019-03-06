Женский день в Одессе: во Дворце спорта споет Олег Винник, а в музкомедии Тина Кароль

Титул "Мадам Одесса" получит самая харизматичная и уверенная в себе конкурсантка

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Женский день в Одессе: во Дворце спорта споет Олег Винник, а в музкомедии Тина Кароль Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/8d5/5c7d0f8d5010d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/8d5/5c7d0f8d5010d.jpg 2019-03-06T06:27:00+02:00 Одесса Титул «Мадам Одесса» получит самая харизматичная и уверенная в себе конкурсантка

Одесса готовится отпраздновать Международный женский день. Поздравлять наших дам будут Наталья Могилевская, Тина Кароль и Олег Винник. Корреспондент "Сегодня" выяснил, куда сходить 8 Марта.

Уже сегодня вечером выберут самую привлекательную одесситку в конкурсе "Мадам Одесса". Конкурсанткам предстоит показать свое чувство юмора, кулинарные таланты, находчивость и умение быть душой компании.

"Многие талантливые женщины не могут участвовать в обычных конкурсах красоты, но такое желание у них остается. Мы принимаем любых женщин, можно быть худой или полненькой, высокой или низкой — с абсолютно любыми физиологическими особенностями", — пояснила глава клуба "Мадам Одесса" Ирина Ардашева.

Титул "Мадам Одесса" получит самая харизматичная и уверенная в себе конкурсантка.

Непосредственно 8 марта у памятника Дюку стартует женское авторалли "Одесса-мама". Судя по описанию, мероприятие скорее будет похоже на квест, чем на гонку. Маршруты пройдут по городским улицам, и участницам придется ехать в потоке остальных машин, соблюдая правила дорожного движения.

"Мы объединили езду на автомобиле с играми. Доезжая до определенных точек, девушки должны будут сыграть в ту или иную игру", — рассказал глава Автомобильной федерации Украины в Одесской области Виктор Шаповалов.

Но будет и два отдельных слалом-трека, где автоледи смогут продемонстрировать свое мастерство вождения.

А на следующий день в городе пройдет четвертый ежегодный заезд в поддержку женщин-водителей "Забег на шинах". Колонна стартует в 12:00 от здания ОГА на проспекте Шевченко и за два часа объедет центр города и район Фонтана. По словам организаторов, на пробег уже зарегистрировались 95 участниц.

ВЕЧЕР СО ЗВЕЗДАМИ. Еще один вариант праздничного времяпровождения — праздничные концерты. Так, в Театре оперы и балета даст сразу два концерта Наталья Могилевская — в 17:00 и 20:00. Организаторы обещают "яркий букет лучших песен и новые хиты". Тем временем в Театре музкомедии с шоу-программой и новым альбомом выступит Тина Кароль.

"Каждая песня — это интонации моей души. В этом альбоме я интонирую искренне и чисто, с нежностью и надрывом. Это откровение моего женского Я", — цитируют певицу организаторы.

На сцене Дворца спорта Олег Винник поздравит фанаток праздничной программой "Для меня ты — золотая", а в концертном зале "Сады Победы" выступит украинская поп-дива Оля Полякова.

Городские бары и рестораны также не забыли о празднике. В этот день пройдет целый ряд тематических вечеринок в разных районах города. Так, ресторан на улице Посмитного устраивает "Женскую ночь" с живой музыкой, банкетный дом на Люстдорфской дороге — застолье с дискотекой, хитами 1990-х в джазовой обработке и развлекательной программой, а в ресторане на 6-й станции Большого Фонтана закатят вечеринку с танцами, конкурсами и хитами в исполнении кавер-группы.

В парке: масленица и прощание с зимой

В эти выходные одесситы будут праздновать не только Международный женский день, но и провожать зиму Масленицей. Народные гулянья пройдут в парке им. Шевченко. На главной аллее и перед сценой "Ракушка" развернутся handmade-фестиваль "Лавка мастеров" и фестиваль домашней консервации "Закрома". Мастерицы и кулинары со всей Украины выставят свои лучшие работы, а юных посетителей будут развлекать аниматоры.

"Гостям праздника представят свои товары мастера хендмейда и производители текстильной промышленности из разных регионов Украины. Изготовители крафтовой продукции предложат напитки и угощения. В течение трех дней на сцене "Ракушка" будут проходить конкурсы и викторины с призами, праздничный концерт, встречи с диджеем", — зазывают организаторы.

В воскресенье к ним присоединятся спортивные организации. С 15:00 до 17:00 в парке проведут эстафеты и спортивные конкурсы для всей семьи, а завершатся такие проводы зимы традиционным сожжением соломенного чучела в 17:00.

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АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.