Жестокий буллинг в Одессе: девочка впала в кому после нападения одноклассников

После издевательств одноклассников девочка оказалась в реанимации

Фото: Pixabay

Жестокий буллинг в Одессе: девочка впала в кому после нападения одноклассников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/34e/2b2/5c434e2b2b51f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/34e/2b2/5c434e2b2b51f.jpg 2019-03-16T12:43:00+02:00 Одесса После издевательств одноклассников девочка оказалась в реанимации

В Одессе после избиения одноклассниками в школьном спортзале, впала в кому ученица пятого класса школы №107. Об этом со ссылкой на информацию из социальных сетей передают "Факты".

"Ученице 5-А класса были нанесены удары мячом в затылочную часть головы мальчиками из ее класса. О неумышленном говорить невозможно, так как эти удары были последовательны. После чего ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в реанимацию Детской городской больницы. Ребенок не приходит в сознание", – написала одесситка Екатерина Кучеренко.

Также она добавила, что мать девочки "неоднократно обращалась к классному руководителю с просьбой обратить внимание на конфликтные ситуации в классе между детьми и принять меры по их устранению – девочку неоднократно обзывали, унижали, издевались, оскорбляли, оказывая психологическое давление".

При этом, по словам Кучеренко, подобный инцидент в этом классе произошел не впервые.

"Два дня назад был госпитализирован мальчик с сотрясением головного мозга, ранее у другого мальчишки была сломана нога… Классный руководитель после случившейся трагедии отрицает неоднократные обращения мамы и других родителей", – добавила одесситка.

Также она обратилась ко всем жителям города с призывом поддержать родителей пострадавших детей, которые будут добиваться наказания для обидчиков и администрации школы.

В свою очередь, мать одного из учеников этого класса прокомментировала слова Кучеренко.

"Все началось, когда соединили два класса. Получилось мальчиков намного больше, чем девочек и началось… Учитель приняла меры, проводилась беседа с участием двух завучей. Сказать, что над Софией (девочкой, впавшей в кому – Ред.) издевались… В классе большинство мальчиков влюблены в Софийку. Есть конечно кадры, которые не умеют выражать свои чувства", – отметила женщина.

Также она подчеркнула, что проблема в классе касается всех детей, есть несколько персон, которые подрывают весь коллектив.

"В классе шум и бардак, учителя не слышно! У родителей больше вопросов к директору, так как неоднократно обращались к ней за помощью. И родители, и учителя писали докладные. Директор пообещала, что вызовет родителей "тяжелых" детей для беседы, поставит дежурных на третьем этаже. Но ничего предпринято не было. С этой проблемой мы мучаемся с начала учебного года", – добавила женщина.

В свою очередь, тетя пострадавшей ученицы рассказала, что после произошедшего на уроке физкультуры девочка еще возвращалась в класс и уже там потеряла сознание.

"Ребенок впал в транс, и потерял сознание в классе. Учитель не приняла никаких мер, пока дети не закричали на весь класс. Ей вызвали "скорую", и ребенок впал в кому. Девочка неоднократно жаловалась о том, что ее в классе притесняют и унижают мальчики. Мать обращалась к директору и классному руководителю, чтобы предотвратить это издевательство над ребенком, но это ничего не дало", — заявила она.

Между тем, глава Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила в Facebook, что в ситуации будут разбираться чиновники и полиция.

"Департамент будет в школе, совместно с полицией разберемся и обязательно примем меры. Мы не говорим сейчас о бездумном наказании всех и вся, в ситуации разберёмся детально. Нас интересует в том числе вопрос формирования класса, если до пятого таких ситуаций не было, возможно, поможем привести в порядок численный состав. Пока детальнее не могу, нужно разобраться в ситуации", – рассказала чиновница.

Ранее сообщалось о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.

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