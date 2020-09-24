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Жестокое убийство фармацевта в Одессе: копы раскрыли подробности (видео)

24 сентября, 18:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

По данным следствия, преступление было совершено ради наживы

Подозреваемым в жестоком убийстве 21-летней девушки-фармацевта в Одессе оказался бывший сотрудник аптеки. Мужчина нанес жертве 36 ножевых ранений, а потом похитил 70 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции. По данным следствия, в помещение аптеки проник работник, уволенный в августе этого года.

У 35-летнего злоумышленника были крупные долги перед банком и кредитными учреждениями, и потому он решил завладеть деньгами аптеки.

Видео: Нацполиция

Как выяснилось, к аптеке мужчина приехал в 10 часов вечера, а около трех часов ночи подошел к учреждению, постучал в двери и показал фармацевту свое удостоверение ревизора, объяснив, что прибыл ради проверки.

"Не ожидая беды, девушка впустила злоумышленника в помещение, где по его требованию предъявила соответствующие записи и открыла сейф с деньгами. По словам задержанного, он предложил потерпевшей поделить деньги, но та отказалась и начала кричать. Это и стало толчком к жестокому убийству", - отметили полицейские.

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После кровавой расправы подозреваемый внес часть денег на погашение кредитов, а еще часть полицейские изъяли при обыске автомобиля. Сейчас устанавливается окончательная сумма украденного.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области задержали подозреваемых в двойном убийстве.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе задержан подозреваемый в убийстве беременной женщины. Подробности в видеосюжете:

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Одесса убийство долги аптека кредиты фармацевт

Источник: Сегодня

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