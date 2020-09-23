Жестокое убийство в аптеке Одессы: подозреваемого задержали (фото)

В Сети сообщают, что подозреваемый был ревизором аптечной сети

В социальных сетях появилась информация о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве девушки в одной из аптек Одессы.

Как сообщает Telegram-канал X_Odessa, на теле погибшей было обнаружено более 20 ножевых ранений.

Также сообщается, что жертва пыталась спасти свою жизнь, и нападавший наносил удары во время борьбы с 21-летней девушкой.

По разным версиям, убийца проник в помещения с заднего входа, либо после взлома двери, либо работница аптеки сама открыла двери и пустила знакомого, который начал выяснять отношения и зарезал ее.

Кроме того, был опубликован снимок с места происшествия.

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Позже было опубликовано и фото подозреваемого в совершении преступления. Его уже задержала полиция.

По неподтвержденным данным, мужчина работал ревизором в аптечной сети.

Ранее мы сообщали, что в Никополе правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве.

Также напомним, в Мариуполе задержан подозреваемый в убийстве беременной женщины. Подробности в видеосюжете:

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