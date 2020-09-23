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Жестокое убийство в Одессе: в аптеке нашли труп девушки-фармацевта (фото, видео)

23 сентября, 10:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

В Одессе на рабочем месте убили фармацевта.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили утром 23 сентября в аптеке на улице Академика Королева.

По предварительным данным, потерпевшая погибла от ножевых ранений. Инцидент не похож на разбойный налет – обстановка в заведении не нарушена.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Как сообщают в Telegram-канале "Одесса INFO", по ночам в аптеку не могли просто так попасть посетители — в темное время клиентов обслуживали через окошко в двери. По неофициальной информации, девушке было 22 года.

"Ее убили зайдя с заднего входа, зашли с парадной, взломали двери. Есть подозрение, что девушку убил бывший сотрудник аптеки. Введен план "Перехват"", – говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал/Одесса INFO

Ранее мы сообщали, что в Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины.

Также напомним, в Никополе правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве.

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Одесса убийство полиция аптека фармацевт
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