Жестокого убийцу женщины в Одесской области вернули в СИЗО

Обгоревшее тело женщины нашли на окраине села

Фото: пресс-служба прокуратуры.

Белгород-Днестровский районный суд вернул в СИЗО мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве жительницы Сергеевки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

26 мая стало известно, что подозреваемого выпустили из СИЗО из-за якобы оплошности прокурора, который вовремя не подал ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Однако, как сегодня сообщили в надзорном ведомстве, прокуратура направила в Овидиопольский районный суд обвинительный акт в отношении мужчины и ходатайство о продлении меры пресечения, но его не смогли рассмотреть из-за отвода судей, о котором просила сторона защиты.

"В связи с отсутствием в составе Овидиопольского районного суда судей, которые ранее не принимали участие в рассмотрении указанного дела, уголовное производство направлено в апелляционную инстанцию для определения подсудности. Сейчас подсудность определена за Белгород-Днестровским районным судом", – сообщили в ведомстве.

Напомним, 50-летняя жительница Сергеевки Инна Бешляга пропала 27 июля – она вышла с работы, но домой в тот день не вернулась. Спустя несколько дней ее обгоревшее тело нашли на окраине села.

По версии полиции, убил женщину 35-летний местный житель, который был должен ей 14 тысяч грн. Мужчина вез погибшую на автомобиле к себе домой, там он якобы собирался вернуть ей деньги. Именно из-за долга возник конфликт, который закончился гибелью женщины.

Ранее сообщалось, в Одессе из СИЗО выпустили подозреваемого в убийстве и сожжении жительницы курортного поселка Сергеевка Инны Бешляги.

"Сначала долго определяли подсудность, которая рассмотрела меру пресечения, потом коллегия собиралась, то еще что-то, а потом как-то так получилось, что срок истек, а ходатайство прокуратуры никто не видел, то ли не рассмотрели в срок, или еще что-то, какое-то вразумительное объяснение я так и не видел", – заявил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

Напомним, в Чернигове судят начальника охраны супермаркета, якобы зарезавшего покупателя. Подозреваемому продлили срок ареста.

Также мы сообщали о пожизненном наказании для киевского убийцы.

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