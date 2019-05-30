Жилье у моря: в Одессе с началом курортного сезона активизировались риелторы

За сутки отдыха придется заплатить от 400 гривен

На вокзале Одессы каждый день дежурят риелторы с табличками. Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

С приходом курортного сезона в прибрежной части Одесской области традиционно растет спрос на посуточную аренду жилья. Онлайн-доски объявлений пестрят сообщениями о сдаче жилья отдыхающим, а на туристов на железнодорожном вокзале уже начали "охоту" риелторы с приколотыми к одежде табличками "Сдам жилье у моря". "Сегодня" выяснили, сколько хотят заработать на приезжих владельцы приморских "квадратов".

"Квартира у моря, надо?.. Сдам жилье у моря", — это едва ли не первые слова, которые слышит пассажир, сошедший с поезда на перрон ж/д вокзала. Туристов манят риелторы, которые стоят тут каждый турсезон из года в год. Единственное, что у них меняется, — оформление таблички, которую прикалывают на одежду с помощью прищепки.

Если раньше фразу "сдам жилье" аккуратно выводили прописью на картонке, то сейчас это напечатанные и ламинированные листы. Стоят они и у главного входа в здание вокзала, а при виде фотоаппарата отворачиваются.

"Квартира недалеко от моря, по Фонтанской дороге, всего 500 гривен в сутки", — рассказал нам риелтор Денис. Но точный адрес он не назвал, но предложил проехать и посмотреть.

В сети, конечно же, выбор больше, но и там зачастую не указывают точных адресов. Стоимость посуточной аренды в Малиновском районе города стартует от 400 грн за однокомнатную квартиру в панельном доме с минимальным набором техники. Минимум столько же за такие условия попросят с отдыхающего на жилмассиве "Котовского".

А вот в центре такая же квартира в "сталинке" будет стоить уже от 600 грн. В популярных курортных районах вроде Аркадии раскошелиться придется уже минимум на 700 грн в сутки. В области цены в основном ниже. Например, за место на базе отдыха, устроенной по подобию хостела, попросят 150 грн в сутки, а за однокомнатную квартиру в Каролино-Бугазе — 200 грн.

Правда, эти цены актуальны лишь для июня. Ближе к разгару сезона они поползут вверх. К слову, в описании жилья или гостиничных номеров зачастую расписывают цены на все месяцы лета. Некоторые хозяева соглашаются забронировать жилье заранее, но просят предоплату, хотя никаких юридических гарантий не дают.

"Я должна быть уверена, что не откажу людям из-за вас, а то вы передумаете или что-то другое найдете", — пояснила нам владелица одной из квартир.

Многие базы отдыха, владельцы квартир и домов изначально сообщают о снижении цены при условии длительной аренды. Но даже если такое условие не оговорено изначально, никто не мешает торговаться. Ради эксперимента мы попросили о скидке на комнату в частном доме в Затоке, за которую хотели 500 грн в сутки.

"Если действительно на две недели и заедите в начале июня, то 50 гривен за сутки уступлю", — пообещал нам владелец.

Профессиональные риелторы советуют проверять документы на недвижимость и заключать договор, чтобы обезопасить себя от мошенников и недобросовестных владельцев. Правда, по их словам, летней арендой зачастую занимаются сами владельцы "квадратов", которые не хотят иметь дело с документами.

"К нам на лето скоро вообще никто не приедет. Владельцы чрезмерно завышают цены, и они не соответствуют ни условиям, ни расположению", — пояснил нам один из риелторов.

Ранее мы писали, готовы ли к туристам здравницы Одессы. Корреспонденты "Сегодня" решили прогуляться по здравницам на Французском бульваре и в Аркадии, чтобы выяснить, как они пережили зиму, готовы ли принимать отдыхающих и не выросли ли там новые стройплощадки.

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Кроме того, напомним, что в мае на Филиппинах открыли Banwa Private Island – это курорт, который занимает целый остров в Палаванском архипелаге, и считается самый дорогим в мире. Стоимость перелета на девятиместном гидросамолете составляет 990 долларов, на пятиместном вертолете – 11,6 тысячи долларов. Гости будут добираться туда по воздуху из Манилы.

Также сообщалось, что названы самые популярные страны. Украинцы предпочитают традиционные направления для летнего отдыха.

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