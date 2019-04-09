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Житель Одесской области отсидел девять лет за убийство отчима и зарубил соседа

Сегодня, 16:36

Подозреваемый месяц назад вернулся из мест лишения свободы

Житель Одесской области отсидел девять лет за убийство отчима и зарубил соседа Одесса Подозреваемый месяц назад вернулся из мест лишения свободы

Полицейские задержали 32-летнего жителя села Адамовка Ивановского района, которого подозревают в убийстве односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Мужчины вместе выпивали, когда между ними возник конфликт. Подозреваемый набросился на 62-летнего хозяина дома с молотком и топором. Пострадавшего госпитализировали с переломами черепа и конечностей и множественными ушибами. Полицейским он рассказал, что не знает почему его гость на него набросился. Через несколько часов он скончался от полученных травм.

Подозреваемый тоже попал в больницу с ножевым ранением. Полицейским он рассказал, что односельчанин пырнул его, когда пытался отобрать 50 гривен и мобильный телефон. Мужчина сказал, что тоже ранил оппонента.

Как оказалось, подозреваемый месяц назад вернулся из мест лишения свободы, где провел девять лет за убийство отчима. Сейчас он находится в СИЗО, по факту нового убийства открыли уголовное производство.

Напомним, в Херсоне мужчина застрелил 77-летнего соседа. После убийства мужчина попросил второго соседа вызвать полицию.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство фермера и задержали организатора преступления. Оперативники выяснили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области. Организатор собирался похитить фермера с целью вымогательства 100 тысяч долларов. После получения всей суммы предпринимателя собирались убить.

Также напомним, что в Днепровском районе Херсона мужчина, который впоследствии скрылся с места преступления, совершил несколько выстрелов в прохожих. От полученных ран погиб один мужчина.

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