Житель Одесской области убил 20-летнюю девушку за насмешки во время секса

В Одесской области 20-летняя девушка была убита за насмешки во время секса.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, преступление было совершено в селе Новониколаевка Лиманского района.

"Тело 20-летней погибшей с открытой черепно-мозговой травмой нашли за домом культуры села. В тот же день по подозрению в умышленном убийстве полицейские задержали 24-летнего знакомого погибшей", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены обгорелые детали мобильного телефона, который злоумышленник забрал, сбежав с места происшествия, и пытался сжечь в печи.

Молодой человек признался, что инцидент произошел во время конфликта с девушкой, вспыхнувшего во время секса, когда партнерша над ним якобы насмехалась.

"Мужчине сообщили о подозрении по статье "умышленное убийство", в качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. Подозреваемому грозит от 10 лет тюрьмы", – резюмировали в полиции.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на почтовые отделения по всей Украине. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Харьковской области.

Как выяснилось, молодой человек, угрожая оружием работникам почты, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз его "добычей" стали 20 000 гривен, которыми он завладел по аналогичному сценарию в столичном отделении на бульваре Ярослава Гашека. Грабитель использовал маску и оружие, явившись в почтовое отделение перед его закрытием.

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