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Житель Одесской области убил и поджег приятеля

6 июля, 15:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В полицию на него заявила его же мать

Правоохранители Одесской области задержали жителя Арциза по подозрению в жестоком убийстве мужчины. В пресс-службе облполиции рассказали, что задержанный избил гостя садовой лопатой, а когда тот от полученных травм умер, пытался сжечь тело.

"46-летнего злоумышленника полицейские задержали по месту жительства. С места происшествия изъяли предполагаемое орудие преступления – лопату, пластиковую канистру с бензином и другие вещественные доказательства правонарушения. Кроме того, в хозяйственной постройке домовладения было обнаружено несколько десятков сорванных и обработанных кустов конопли. Их также изъяли и направили на экспертизу. Действия фигуранта следователи квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. На данный момент копы устанавливают личность погибшего. В рамках расследования назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость подозреваемого.

Как сообщает УНН со ссылкой на свои источники в органах, местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что во дворе ее дома лежит труп. Женщина рассказала, что накануне вечером ее сын употреблял спиртное с неизвестным мужчиной во дворе. Она пошла спать, но среди ночи проснулась, почувствовав запах гари. Выйдя во двор, женщина увидела своего сына над трупом мужчины, который был охвачен огнем. По предварительной информации, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина зарезал друга и поджег. По горячим следам правоохранители вышли на след убийцы.

Также мы рассказывали, что 13-летний подросток из-за проколотого мяча облил приятеля бензином и поджег.

А в России мужчина поджег бывшую жену – смотрите видео.

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