Жителей Одессы напугал рев взлетающих истребителей

В Одессе жители спальных районов были напуганы звуками взлетающих боевых самолетов.
Как сообщает "Думская", в Воздушном командовании "Юг" разъяснили, что маневры истребителей были связаны с ротацией техники на городском аэродроме.
"Проводилась так называемая ротация авиационной техники и личного состава подразделений, осуществляющих постоянное дежурство на одесском Школьном аэродроме", — заявил спикер командования Владимир Крыжановский.
Также он добавил, что истребители, находящиеся в городе, "требуют регулярного технического обслуживания, поэтому летчики перегоняют их на аэродром постоянного базирования".
"Вместо них на Школьный перебрасываются другие борта для несения дежурства. Личный состав — летчики и техники — тоже меняется. Это нормальная практика", – добавил он.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины прошли итоговые тактические учения с боевой стрельбой.
К учениям зенитных ракетных войск также привлекалась авиация. Истребители бригад тактической авиации имитировали авианалет, а радиотехнические войска вели разведку и распознавание целей.
Также мы сообщали о том, как украинцы разгромили противника на учениях НАТО.
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