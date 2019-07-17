Жизнь иностранцев в Одессе: гражданин Австралии переехал в Украину из Лондона

Мужчина успел пожить в 37 странах по всему миру

Австралиец признался, что приехал в Одессу из Лондона. Фото: Сегодня

Австралиец Майк Годвин путешествует по миру и уже побывал в 37 странах, в пяти из которых жил какое-то время, а четыре года назад переехал в Одессу из Лондона, где работал преподавателем английского языка.

Поводом для переезда стала случайная вакансия и желание вновь поменять место жительства. "Сегодня" продолжает спецпроект о жизни иностранцев в Одессе.

Майк признался, что никогда не планировал переезд в Украину – все произошло случайно. В то время он жил в английской столице, и ему порядком надоело тратить непомерно много денег на жизнь.

"Лондон — прекрасное место для вечеринок и развлечений. Ради этого стоит туда ехать, но никак не для того, чтобы строить "дом". Чтобы там жить, нужно либо иметь хорошую высокооплачиваемую работу, либо богатых родителей. Там очень большая разница между богатыми и бедными", — рассказал опытный путешественник.

Занявшись поиском вакансии учителя английского языка, австралиец увидел предложение в Украине и решил – почему бы и нет? По словам Майка, у него не было никаких ожиданий от Одессы и Украины в целом.

"Шока у меня точно не было. Из курса мировой истории я слышал об Украине, немного знал о России времен СССР. А вот что представляет собой современная Украина — не знал. Меня удивило, что в Одессе говорят на русском, а не украинском языке", — признался иностранец.

НАБЛЮДЕНИЯ И СВОБОДА.

Одно из первых впечатлений о городе у нашего собеседника было не совсем приятным. По его мнению, Одесса не готова встречать иностранных туристов.

"В городе очень мало указателей на английском языке. Уровень английского языка в Одессе, по сравнению с Киевом и Львовом, низкий, англоязычных официантов мало. Люди не очень приветливы к тем, кто не говорит по-русски, — отметил Майк.

По его наблюдениям, "здесь все усугубляется еще и тем фактом, что многие ассоциируют англоговорящих людей с секс-туристами, которые со времен распада Советского Союза и по сей день часто посещают Одессу".

Однако были и положительные моменты. Среди того, что сразу понравилось австралийцу, — изобилие вкусных фруктов и овощей по довольно низким ценам, а также чувство свободы.

"Когда я работаю на летней террасе, никто не смотрит на меня, никто не интересуется, чем я занимаюсь. Здесь есть камеры, но их не очень много. Также я считаю, что в Одессе действительно безопасно, и плохие вещи происходят не так часто", — говорит австралиец.

Кроме того, Майк отмечает, что в Одессе живут красивые девушки и женщины, но сразу уточняет, что приехал сюда не по этой причине и даже не знал об этой "отличительной особенности Украины" до переезда.

ОБ ОДЕССИТАХ.

Иностранец уже привык к Южной Пальмире, но наш город не стал для него особенным. Местных жителей Майк считает недружелюбными и может отличить их от других украинцев.

"Одесситы будто бы живут в прошлом. Здесь люди хуже адаптируются к изменениям и не хотят меняться. Еще одесситы считают себя "неправильными" людьми в Украине — отдельной нацией. Они обращают внимание на культурную принадлежность, которая была в прошлом. Но Одесса имеет намного больший потенциал, как город", — отмечает путешественник.

По его мнению, местные жители не такие уж и приветливые, как они об этом сами рассказывают. "Одесситы не любят, когда критикуют их город, или когда говорят, что какой-то город лучше", — подытожил иностранец.

БЛИЦ: О ГОРОДЕ И ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

— Какое ваше любимое место в Одессе? — Пожалуй, центр города. Тут красивая архитектура и все необходимое рядом.

— Какими были впечатления от знакомства с одесской кухней? — Типичная одесская кухня достаточно неплохая, но я не большой ее фанат. Мне нравятся здесь мидии, другие морепродукты тоже неплохие. Качество еды в ресторанах хорошее, а вот сервис ужасный. Из украинской кухни я люблю пельмени. Но мне не хватает в украинских блюдах специй.

— Какое впечатление производят одесситы? — Они недружелюбные. Одесситы постоянно твердят всем, что они такие, но их поведение говорит об обратном.

— Кем видите себя через 10 лет? — Я вижу себя в Австралии, в своем доме с женой и, вероятно, с детьми. Хочу двоих — мальчика и девочку. Я вижу себя человеком, который получил диплом психолога и работает по специальности.

Напомним, француз обучает жителей Одессы родному языку за завтраком и беспокоится об экологии. Жан-Клод Шарбоннель работает директором в центре французской культуры и языка Odess’Art.

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