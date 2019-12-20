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Жуткое ДТП под Белгородом-Днестровским: в больнице умер еще один ребенок

20 декабря, 14:46

11 декабря скончался младший брат мальчика, их мать – погибла на месте

Фото: Виктор Кривицкий, Facebook

Фото: Виктор Кривицкий, Facebook

После ДТП под Белгородом-Днестровским в Одесской области в больнице умер второй из троих пострадавших детей – 12-летний Виталик Кривицкий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец детей.

"Отошел в вечность мой последний сын их нет больше с нами", – написал Виктор Кривицкий.

Как сообщает Бессарабия INFORM, Виталика и его старшую сестру перевели в Одесскую областную больницу. Дядя пострадавших детей рассказал, что Виталик находился в коме третьей степени. Его должны были прооперировать, но не могли этого сделать, так как была большая отечность мозга.

Напомним, 9 декабря в Одесской области произошло смертельное ДТП – на дороге между селами Выпасное и Бритовка не разминулись Renault Kangoo и Mitsubishi. Погибла водитель первого авто, ее дети оказались в реанимации. За рулем фургона находилась учитель местной школы Анна Кривицкая.

Мы уже писали, что 11 декабря в больнице скончался самый младший из пострадавших детей – восьмилетний Максим Кривицкий. После аварии ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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ДТП семья ребенок погибшие одесская область Белгород-Днестровский

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