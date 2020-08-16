Жуткое ДТП с такси в Одессе: пассажирка погибла (видео)

Возле промтоварного рынка "7-й километр" в Одессе, где ранее в этом году произошла дорожная авария с фурой, случилось новое ДТП, на этот раз – со смертельными последствиями.

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Как сообщает "Думская", утром 16 августа легковой автомобиль одной из службы такси на скорости врезался в грузовик, который был припаркован на Овидиопольской дороге.

Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением машины. После случившегося на место аварии приехали спасатели и медики – и водителя, и его пассажирку увезли на скорой.

Однако после госпитализации женщина скончалась.

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции это пока что не комментировали.

Напомним, на прошлой неделе в центре Одессы произошла жуткая авария с участием нескольких автомобилей, в результате которой пострадали четыре человека.

А ранее в этом году в Одесской области на трассе Одесса – Киев произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 11 автомобилей. На месте погиб водитель автобуса. Причиной ДТП в полиции назвали погодные условия: мокрое покрытие и плохую видимость из-за тумана.

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