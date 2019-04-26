Жуткое ДТП в Одесской области: грузовик врезался в поезд

Авария произошла на 43 километре трассы Одесса – Измаил

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области столкнулись грузовой автомобиль и локомотив поезда. Обстоятельства аварии выясняют копы, сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

ДТП произошло сегодня утром около 8:00 на 43 километре автодороги Одесса-Измаил. По предварительным данным, причиной ДТП стали неисправные тормоза грузовика. Из-за них водитель DAF не справился с управлением, и автомобиль врезался в локомотив грузового поезда на железнодорожном переезде.

Фото: ГУНП в Одесской области

В результате аварии никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Движение транспорта на трассе временно приостановили.

Напомним, не так давно в Харьковской области столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos не остановился на запрещающий сигнал светофора, после чего легковушка и столкнулась с электропоездом. В результате аварии погиб пожилой водитель легковушки.

Кроме того, ранее в Полтавской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль.

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