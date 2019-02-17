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Жуткое ДТП в Одесской области унесло жизни двух человек

Сегодня, 09:41

Жертвами аварии стали водители легковушек

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
Жуткое ДТП в Одесской области унесло жизни двух человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/90d/22c/5c690d22ca34a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/90d/22c/5c690d22ca34a.jpg Одесса Жертвами аварии стали водители легковушек

В Одесской области столкнулись две легковушки. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Жуткая авария произошла 16 февраля в Татарбунарском районе. Там, на автодороге возле села Баштановка, столкнулись автомобили Renault и Geely. В результате столкновения погибли водители обеих легковушек, мужчины 1966 и 1994 годов рождения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства жуткой аварии выясняются.

А 15 февраля под Каменкой в Черкасской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика.  После столкновения Audi превратился в груду металла и вспыхнул, его водитель погиб на месте аварии. 

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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Тег ДТП, погибшие, одесская область, столкновение, легковушки

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