Жуткое тройное ДТП произошло в Одессе: один из автомобилей сгорел

Водитель одного из автомобилей после аварии попал в больницу

В Одессе, где недавно подросток на BMW врезался в Tesla, произошла масштабная авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения произошел пожар, пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По словам правоохранителей, водитель автомобиля Nissan, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем Subaru, который двигался во встречном направлении. После столкновения Subaru врезался в BMW и загорелся.

В результате ДТП водителя автомобиля Subaru госпитализировали.

Кроме того, в ночь на 24 июля в Одесской области произошло смертельное ДТП – на 412 км трассы Одесса – Киев, в Ивановском районе области, микроавтобус Volkswagen врезался в КамАЗ. На месте аварии погиб водитель микроавтобуса, мужчина 1972 года рождения, а его сын, 1993 года рождения, скончался по дороге в больницу.

Также стоит напомнить, что в результате трех масштабных ДТП, которые произошли 20 июля на дорогах государственного значения в Украине, погибли 18 человек.



