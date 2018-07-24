Жуткое тройное ДТП произошло в Одессе: один из автомобилей сгорел

Вчера, 13:58

Водитель одного из автомобилей после аварии попал в больницу


Фото: Думская

Фото: Думская

В Одессе, где недавно подросток на BMW врезался в Tesla, произошла масштабная авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения произошел пожар, пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По словам правоохранителей, водитель автомобиля Nissan, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем Subaru, который двигался во встречном направлении. После столкновения Subaru врезался в BMW и загорелся.

В результате ДТП водителя автомобиля Subaru госпитализировали.

Кроме того, в ночь на 24 июля в Одесской области произошло смертельное ДТП – на 412 км трассы Одесса – Киев, в Ивановском районе области, микроавтобус Volkswagen врезался в КамАЗНа месте аварии погиб водитель микроавтобуса, мужчина 1972 года рождения, а его сын, 1993 года рождения, скончался по дороге в больницу.

Также стоит напомнить, что в результате трех масштабных ДТП, которые произошли 20 июля на дорогах государственного значения в Украине, погибли 18 человек. 


 
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