В Одессу прибыл турецкий военный корабль: горожан зовут на экскурсию

Турецкие военные прибыли в Одессу и пригласили горожан на экскурсию / Фото: Думская

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В Одесский порт прибыл новый заморский гость – в гавань с неофициальным визитом зашел военный корабль Береговой охраны Турции, и все желающие смогут подняться к нему на борт.

"Посетить военный корабль можно 25 сентября с 13:00 до 17:00. Приглашаем всех одесситов и гостей города", – заявили в Генеральном консульстве Турецкой Республики, отмечая, что визит продлится до 27 сентября.

Турецкие гости, прибыв в Южную Пальмиру прямиком из Стамбула, ошвартовались в Практической гавани порта.



Фото: "Думская"

На время посещений корабль перейдет к одному из причалов Морвокзала, отметили в пресс-службе Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы УКраины.

Как рассказали журналистам "Сегодня", ведомство договорилось о совместных маневрах с турецкими коллегами, но их проведение будет зависеть от погоды.

"Это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украину", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что до 2012-го корабли пограничных ведомств двух стран активно обменивались визитами, но все они были в крымских пунктах базирования.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после окончания в Черном море масштабных военных учений Sea Shield-2019, в регионе прошли совместные маневры украинского ракетного катера "Прилуки" и корабля гидрографической разведки HMS ECHO H87 Королевских ВМС Великобритании с участием морского многоцелевого вертолета М-14.

Также мы писали о конференции в Одессе, на которой планировали украинско-американские учения "Си Бриз-2019".

Мы также писали об учениях на Азовском море, которые провели корабли и катера Морской пограничной охраны и подразделения Военно-морских сил, совместно с авиацией и артиллеристами из состава Объединенных сил.

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