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Зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко: кто прикрывал убийцу

27 июня, 19:09

Что показал полиграф и на какой вопрос мать не смогла ответить – смотрите в программе "Говорит Украина"


Кто прикрывал убийцу 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области – смотрите во второй части журналистского расследования телеканала "Украина".

В студии "Говорит Украина" родители и брат главного подозреваемого – Николая. Что происходило в тот роковой день? Воспроизведение событий – минута за минутой. Кто еще, кроме Николая, был в доме? В какой момент родители заподозрили в убийстве соседской девочки собственного сына? И помогали ли скрыть преступление?

Все ответы исследовали на детекторе лжи. Что показал полиграф и на какой вопрос мать не смогла ответить? Эксклюзивные детали резонансного убийства. И наконец, обсуждение – чему эта ужасная история должна научить каждого из нас. Не пропустите программу "Говорит Украина" сегодня, сразу после выпуска новостей в 19:50.

Смотрите сюжет о том, как в Одесской области неделю искали 11-летнюю Дашу Лукьяненко:

Как сообщалось, в Одессе Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова. Соответствующее решение приняла судья Юлия Федулеева. Тарасова арестовали на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый свою вину не отрицал и, отвечая на вопрос о причинах убийства, ответил: "Не знаю". Мужчина согласился с мерой пресечения.

Как сообщалось, тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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Тег убийство, анонс, говорит украина, Даша Лукьяненко

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