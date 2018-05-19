В Херсонской области найден мертвым военнослужащий, ушедший в "самоволку"

В Херсонской области в пятницу, 18 мая найден мертвым военнослужащий-контрактник Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВСУ на странице в соцсети Facebook.

"18 мая в Херсонской области во время розыскных мероприятий было обнаружено тело погибшего военнослужащего военной службы по контракту одной из воинских частей ВМС ВС Украины, который накануне самовольно покинул расположение подразделения", – отмечено в сообщении.

Правоохранительные органы проводят расследование и следственные действия по определению обстоятельств и причин гибели военнослужащего.

В тоже время, как уточнил УНН прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром, тело матроса 1991 года рождения, было найдено с огнестрельным ранением грудной клетки в трех километрах от несения службы. Других видимых телесных повреждений на нем не было. Как было предварительно установлено, матрос покинул военную часть рано утром. Вечером накануне его не обнаружили на посту.

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Не так давно во Львовской области, на территории одного из военных городков, в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в область головы и груди.

Как сообщалось, в конце 2017 года в Одесской области по горячим следам задержан военнослужащий, подозреваемый в умышленном убийстве.

"Между двумя военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения, которые случайно встретились на улице, возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой правонарушитель достал нож и ударил им потерпевшего в грудь. От полученной травмы пострадавший скончался до приезда врачей", – рассказали в полиции.



