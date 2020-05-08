В Винницкой области пропала 14-летняя девочка: фото, приметы

В Винницкой области, где надавно мужчина погиб страшной смертью в поток ила и воды, пропала 14-летняя Кристина Кучерук.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Винницкой области, девушка ушла из дому в городе Козятин около 13:00 6 мая и до сих пор место ее нахождения неизвестно.

"На вид 14-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета в серо-черное пальто, кофту черного цвета, черные брюки и туфли коричневого цвета", – рассказали в полиции.

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Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки сообщить по телефонам (097) 3494641 или 102.

Как сообщал сайт "Сегодня", жительницу села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области Алину Недову, которая пропала 6 мая, нашли мертвой на берегу Днестровского лимана.

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Также ранее в Харьковской области обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе.

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