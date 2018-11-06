16-летнюю студентку подозревают в убийстве своего ребенка

Черкасская полиция впервые прокомментировала смерть недоношенного малыша в одном из общежитий города. На прошлой неделе в картонной коробке было найдено тело ребенка с колотыми ранами – а через несколько дней нашлась и вероятная мать. Предполагают, что это – 16-летняя студентка, которая ото всех скрывала свою беременность. Не исключают, что несовершеннолетняя мать сама убила своего сына.

Руководство учебного заведения, которому принадлежит общежитие, убеждает: не знали ничего о беременности своей шестнадцатилетней студентки. О ней она им не сообщала и за помощью не обращалась.

На шестом месяце беременности, как рассказывают медики, у девушки началось сильное кровотечение – тогда на свет, скорее всего, и появился мальчик. По словам полиции, студентка родила сама. Дальше – ей стало плохо, она вроде вызвала скорую и поехала сама в больницу. Медики говорят: и им не говорила ни о беременности, ни об оставленном в общежитиях ребенка.

На следующий день обнаружили тело ребенка. На груди крошечного недоношенного мальчика медики обнаружили несколько колотых ран – и сразу же позвонили правоохранителям.

Несовершеннолетняя роженица все еще находится в больнице, и ситуацию пока не комментирует. Если следствие докажет, что именно она убила своего ребенка, ей грозит пять лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что в Мелитополе Запорожской области в ночь на 16 октября мужчина убил своего девятилетнего сына, нанеся ему пять ударов ножом, пока ребенок спал.

Выяснилось, что ребенок не жил с отцом – он гостил у него в день трагедии и остался на ночевку. От смерти мальчика пыталась спасти бабушка, которая оттаскивала от него сына, но и она получила два удара ножом по рукам. После этого убийца ударил ножом и себя.

Напомним, ранее мы сообщали, что в конце сентября в Киеве убили мужчину, похожего на разыскиваемого педофила. Личность устанавливают, но тело погибшего изуродовано. Тело нашли на Троещине.

А перед этим в Белой Церкви под Киевом во время семейного застолья произошел конфликт между двумя братьями, в результате которого один мужчина зарезал другого.