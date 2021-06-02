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160 000 долларов за приватизацию отеля. Копы задержали замглавы Черниговской ОГА

2 июня, 12:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Чиновник с товарищем обещали, что их "клиент" без проблем сможет получить гостиницу "Славянский"

Правоохранители задержали заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника за взятку. Они хотели получить 160 тысяч долларов от местного жителя.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и ГБР.

Нарушители пытались обмануть украинца, который хотел приватизировать гостиницу "Славянский". Сообщник чиновника представился руководителем этого отеля и за 160 тыс долларов гарантировал победу участнику открытых торгов.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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Деньги предназначались чиновнику, который должен был организовать онлайн-аукцион без конкурентов.

Правоохранители задержали нарушителей когда те получали взятку.

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Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Напомним, ранее во Львовской области на крупной взятке попался директор филиала "Нафтогаза".

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Кроме того, в Одессе чиновник горсовета погорел на взятке.

Также смотрите, как в столице задержали банду мошенников:

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