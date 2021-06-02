160 000 долларов за приватизацию отеля. Копы задержали замглавы Черниговской ОГА

Правоохранители задержали заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника за взятку. Они хотели получить 160 тысяч долларов от местного жителя.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры и ГБР.
Нарушители пытались обмануть украинца, который хотел приватизировать гостиницу "Славянский". Сообщник чиновника представился руководителем этого отеля и за 160 тыс долларов гарантировал победу участнику открытых торгов.
Фото: Офис генпрокурора
Деньги предназначались чиновнику, который должен был организовать онлайн-аукцион без конкурентов.
Правоохранители задержали нарушителей когда те получали взятку.
Фото: Офис генпрокурора
Напомним, ранее во Львовской области на крупной взятке попался директор филиала "Нафтогаза".
Кроме того, в Одессе чиновник горсовета погорел на взятке.
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