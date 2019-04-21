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18-летний студент задушил и пытался сжечь тело должника в Сумской области

Сегодня, 16:19

Юноша требовал у товарища вернуть средства, который тот якобы задолжал

18-летнему парню, который лишил жизни своего знакомого, а затем пытался сжечь его тело, сегодня, 21 апреля, сообщили о подозрении. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, – сообщает Ахтырская прокуратура Сумской области.

Отмечается, что в доме в с. Большое Озеро Ахтырского района 19 апреля 2019 женщина обнаружила труп 36-летнего родственника, о чем сообщила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, а одежда на пострадавшем и кровать, на которой он лежал, были повреждены огнем.

Уже через несколько часов сотрудники полиции установили лицо, причастное к преступлению. В ходе проведенного обыска по месту жительства подозреваемого была найдена окровавленная одежда.

Установлено, что задержанный вместе с потерпевшим – односельчане. Их объединял своеобразный бизнес – мужчины с помощью металлоискателя отыскивали ценные металлические предметы, которые затем реализовывали и делили прибыль. Именно на этой почве между мужчинами возник конфликт.

"Поздно вечером 15 апреля 2019 года младший, который в настоящее время является студентом одного из сумских вузов и проживает в общежитии, приехал к старшему в деревню. Юноша требовал у товарища вернуть средства, который тот якобы задолжал. Старший отказался. Между мужчинами возникла ссора. Юноша, имея физическое превосходство, сначала избил товарища, а потом еще и душил его. Тело потерпевшего без признаков жизни он положил на кровать. Сначала юноша забрал с дома деньги и ценные вещи, а затем открыл газ и поджег одеяло, которым было накрыто тело, чтобы скрыть свое преступление", - рассказал руководитель Охтриськои местной прокуратуры Александр Языков.

Сейчас задержанному выбирают меру пресечения, прокуратура настаивает на его содержании под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Ранее мы писали, что в Житомирской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

А в Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругами в день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.

Напомним, в конце января в России ученик расстрелял школу из ружья. Когда подростка не впустили в школу, он открыл огонь по учебному заведению и припаркованным неподалеку машинам.

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Тег убийство, студент, тело, конфликт

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