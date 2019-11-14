"200 скорых для Украины": довольны и пациенты, и врачи

Один из современных автомобилей скорой помощи уже работает в Кропивницком

/ Фото: fdu.org.ua

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Инфаркты и инсульты все чаще уносят жизни украинцев. Все необходимое для оказания помощи в таких случаях есть в автомобилях скорой помощи Фонда Рината Ахметова. Один из них уже спасает жизни в Кропивницком.

На вызов к пенсионерке Марфе Николаевне новая машина прибыла всего через три минуты. Медики диагностировали инсульт и рассказали, что за дежурство три-четыре раза выезжают на подобные вызовы.

"Прекрасно подходит для наших дорог. Машина удобна как пациентам, так и медицинским сотрудникам. Мы все благодарны Ринату Ахметову за эти автомобили", – говорит Ростислав Гончаренко, фельдшер скорой помощи.

Автомобиль Фонда врачи называют реанимацией на колесах. Говорят, даже если такая скорая застрянет в дороге, современное оборудование поможет длительное время поддерживать жизнь пациента.

Фонд Рината Ахметова передал медикам уже 139 машин по проекту "200 скорых для Украины". До конца года во всех регионах страны получат еще 61 автомобиль. Это будут скорые-внедорожники на базе Toyota Land Cruiser.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Благодаря 200 автомобилям скорой помощи, которые распределят в больницы страны, где особо остро нуждаются в транспорте, будут спасены жизни более миллиона украинцев.

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