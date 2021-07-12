2000 военных: под Николаевом прошло открытие международных учений Cossack Mace (фото, видео)

На 235 широколановском межвидовом центре подготовки частей и подразделений состоялась торжественная церемония открытия

Слева на снимке украинские военные на открытии, справа - британские. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаевской области начались международные украинско-британские военные учения "Казацкая булава-2021" (CossackMace). Они пройдут с 12 по 24 июля.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Реклама

"К сожалению, на сегодняшний день продолжает длиться российская агрессия. Мы вынуждены защищать свою страну, и мы сегодня ценим ту поддержку, которую вы нам предоставляете", – отметил заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" бригадный генерал Владислав Клочков.

Также он добавил, что операция, которая будет реализована в ходе совместных учений и совместными слаженными усилиями покажет реальный результат в боевых действиях.

Участие в учениях примут около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров. Торжественная церемония открытия прошла на 235 Широколановском межвидовом центре подготовки частей и подразделений.

Читайте также: Под Крымом "Осы" ВСУ уничтожили "вражеские самолеты": видео учений

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в полосе ответственности ОТГ "Восток" погиб один боец и еще трое получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков. Как выяснилось, погибшим оказался кадровый офицер майор ВСУ.