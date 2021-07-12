Українська
$ 27,32
32,41
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

2000 военных: под Николаевом прошло открытие международных учений Cossack Mace (фото, видео)

12 июля 2021 15:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На 235 широколановском межвидовом центре подготовки частей и подразделений состоялась торжественная церемония открытия

Слева на снимке украинские военные на открытии, справа - британские. Фото: коллаж "Сегодня"

Слева на снимке украинские военные на открытии, справа - британские. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаевской области начались международные украинско-британские военные учения "Казацкая булава-2021" (CossackMace). Они пройдут с 12 по 24 июля.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Реклама

"К сожалению, на сегодняшний день продолжает длиться российская агрессия. Мы вынуждены защищать свою страну, и мы сегодня ценим ту поддержку, которую вы нам предоставляете", – отметил заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" бригадный генерал Владислав Клочков.

Также он добавил, что операция, которая будет реализована в ходе совместных учений и совместными слаженными усилиями покажет реальный результат в боевых действиях.

Торжественная церемония открытия учений. Фото: Сухопутные войска ВС Украины/Facebook
Реклама

Торжественная церемония открытия учений. Фото: Сухопутные войска ВС Украины/Facebook

Не пропусти!
Лучшим игроком Евро-2020 признали безработного. Но он – герой финала Италия – Англия
Джанлуиджи Доннарумма

Участие в учениях примут около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров. Торжественная церемония открытия прошла на 235 Широколановском межвидовом центре подготовки частей и подразделений.

Читайте также: Под Крымом "Осы" ВСУ уничтожили "вражеские самолеты": видео учений

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в полосе ответственности ОТГ "Восток" погиб один боец и еще трое получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков. Как выяснилось, погибшим оказался кадровый офицер майор ВСУ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандала
В Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня. Подробности скандалаДругие регионы
"Это просто ужас". Жители Херсона купили колбасу с червями внутри (видео)Другие регионы
В Черкассах няня в детском саду жестоко избила ребенка. Подробности скандала
В Черкассах няня в детском саду жестоко избила ребенка. Подробности скандалаДругие регионы
Смерть после прививки Pfizer в Виннице – мужчине сделали укол на работе, доза была первой
Смерть после прививки Pfizer в Виннице – мужчине сделали укол на работе, доза была первойДругие регионы
"Укрзализныця" назначила еще один поезд к морю (расписание)Транспорт
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городах
Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городахНедвижимость

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять