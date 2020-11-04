26 дней в коме. Под Хмельницким похоронили девочку, которую до смерти избила мать (фото)

В Хмельницкой области простились с четырехлетней Викой, которую жестоко избила мать. Об этом сообщили журналисты "Сегодня".
Погибшая девочка после избиения провела 26 дней в коме. Почти месяц медики пытались спасти Вику, но травмы, которые нанесла ребенку мать – оказались несовместимы с жизнью.
Дело уже расследуют правоохранители, за убийство матери грозит до 10 лет лишения свободы.
Смотрите подробности о резонансном событии в выпуске новостей "Сегодня".
Напомним, сначала в полицию позвонили медики и рассказали, что в реанимацию поступил ребенок с многочисленными травмами. Мать девочки уверяла, что маленькая Вика получила повреждения в результате эпилептических припадков. Но врачи установили, что такие травмы девочке могли причинить только умышленно.
Девочка скончалась не приходя в сознание.
Ранее мы рассказывали, что в Запорожье владелице нелегального детского сада сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка.
Вскоре стало известно, что владелица нелегального детского сада привязывала погибшей девочке к голове подушку.
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