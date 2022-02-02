5 рулонов на ребенка. Под Винницей в детсаду просят "сброситься" туалетной бумагой

Пользователи Сети возмутились тем, что родителям нужно купить бумагу за свои средства и в таком количестве

В Винницкой области в детском саду просят принести туалетную бумагу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Винницкой области в детском садике родителей просят принести 5 рулонов туалетной бумаги на каждого ребенка. По словам воспитателей, в заведении приобретение бумаги за государственные средства не предусматривается.

Об этом сообщила Лина Гром на странице в Facebook.

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Подробности

Родителям детей воспитатель прислала следующее сообщение:

"Уважаемые родители! Спасибо вам всем и особенно родительскому комитету за обеспечение группы полотенцами и салфетками. Однако на сегодняшний день в заведении заканчивается туалетная бумага и приобретение ее государственными средствами не предусматривается. Поэтому, посовещавшись с родительским комитетом группы, решили, что на каждого ребенка необходимо принести 5 рулонов бумаги обыкновенной (не белой), которой должно хватить до лета", – сказано в сообщении.

Так, родителей попросили принести бумагу в ближайшее время – в течение недели.

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Сообщения от воспитателя. Скриншот

Реакция Сети

Пользователи Сети возмутились тем, что родителям нужно купить туалетную бумагу за свои средства и в таком количестве:

"Вообще-то должны быть обеспечены за государственные средства. И это нонсенс, что по 5 рулонов на ребенка"

"5 рулонов к лету какого года хватит? Мы также принесли один рулон в начале учебного года. Решили они себя еще обеспечить? Вообще так не должно быть, но имеем что имеем"

"Меня только смущает факт, почему именно 5 рулонов, если 20 примерно деток, то это как получается? Сто рулонов? Зачем сколько?"

Под Винницей в детсаду мерзнут дети

В поселке Бар Винницкой области в детском саду мерзнут дети, так как в учреждении всего лишь 8 градусов тепла. Родители возмущены тем, что руководство садика запретило включать газовый котел. Об этом сообщила мама одного из детей Лариса Генсировская.

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По словам мамы одного из воспитанников Ларисы, в детском саду дети греют руки горячей водой, а воспитатели сидят в шапках и верхней одежде. В учреждении температура воздуха составляет всего +10 градусов в группе, а в спальне – 8 градусов тепла.