50 рыбаков унесло на льдине на Каменском водохранилище

Рыбаков унесло на 2 км от берега

На Каменском водохранилище спасли 50 рыбаков, которых на льдине унесло от берега на 2 километра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В субботу 24 февраля в 11:23 спасателям поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Орлик и Приднепрянское Кобеляцкого района Полтавской области, в акватории Каменского водохранилища, на дрейфующей льдине находятся 50 рыбаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Катер врезался на скорости в лодку с рыбаками: видео

Расстояние до берега составляло 2 км.

В 12:20 спасатели сняли рыбаков со льдины. Все они в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что на Киевском море рыбаков унесло на отломившейся льдине.

Отметим, что этой зимой уже зафиксированы смертельные случаи на зимней рыбалке. 15 января на озере возле села Осещина Вышгородского района мужчина погиб, провалившись под лед.

А 11 января в Фастовском районе спасатели помогли двум мужчинам, которые также провалились под лед.