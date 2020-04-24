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8 лет за решеткой: Хмельницкий апелляционный суд вдвое увеличил наказание женщине, которая продала двух детей

24 апреля, 02:34

Елена Кузьмич

Женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни

Хмельницкий апелляционный суд отменил приговор Хмельницкого горрайонного суда в части назначения наказания по делу по факту торговли людьми и приговорил женщине, которая продала двух своих детей, 8 лет лишения свободы вместо 4-х.

Об этом сообщают в Нацполиции.

Напомним, в июне 2018 сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика.

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Оперативники установили, что женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей за 35 тысяч долларов США.

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При получении части этой суммы в размере 10 тысяч долларов США и 10 тысяч грн 20 июня злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

6 ноября 2019 Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Прокуратура подала апелляционную жалобу на это решение, которое Хмельницкий апелляционный суд частично удовлетворил: отменил его в части назначения наказания и принял новый приговор, которым наказал обвиняемую в торговле своими двумя малолетними детьми лишением свободы на срок 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина продала своего ребенка за 30 тысяч гривен.

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суд ребенок полиция хмельницкая область

Источник: Сегодня

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