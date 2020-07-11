Остались без одежды: более сотни украинцев купились на объявления аферисток

В полиции советуют отказаться от предоплаты при покупках в интернете

На днях в Кировоградской области разоблачили 25-летнюю местную жительницу, от действий которой пострадали не менее 80 человек.

"Девушка создавала фиктивные страницы в соцсети, на которых размещала объявления о продаже одежды. После того, как покупатели делали заказ, она требовала предоплату. После получения денег она блокировала покупателей, сделавших заказ. По предварительным данным, женщина обманула более 80 граждан и нанесла ущерба более чем на 170 тыс. грн", – сообщила пресс-служба киберполиции.

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Женщине уже объявили о подозрении в мошенничестве. Если вину докажут в суде, ей грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Подобное мошенничество раскрыли и в Одесской области. Там киберполиция поймала 28-летнюю местную жительницу, которую подозревают в афере с 50 пострадавшими женщинами. Подозреваемая также продавала несуществующую одежду.

В Департаменте киберполиции предостерегают украинцев от возможных мошеннических схем при покупке товаров в интернете. Полицейские советуют отказаться от предоплаты, если речь об онлайн-покупке вещей у частных и незнакомых продавцов.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали рост мошенничеств в случае продления карантина.

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Также сообщалось о том, как мошенники заработали на карантине и коронавирусе. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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