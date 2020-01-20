Ах, какая женщина: леди из Винницы, которой исполнилось 94 года, поражает стилем и активностью

Зинаида Ткачук ведет активный образ жизни и соблюдает ритуалы красоты даже в доме престарелых

Шляпки, шарфики, длинные платья и каблуки можно носить и в 94 года. Невероятная женщина живет в доме престарелых в Виннице. А еще каждое утро делает зарядку и обязательно прогуливается перед сном. Корреспонденты новостей "Сегодня" познакомились с женщиной, которая вызывает восхищение в своем почтенном возрасте.

В длинном, приталенном сиреневом платье съемочную группу встречает Зинаида Ткачук. У нее идеальная прическа и хорошее настроение. Поговорить, правда, получается недолго, потому что леди спешит на утреннюю зарядку. После упражнений Зинаида Ткачук снова возвращается в комнату. Берет семечки, надевает клетчатое пальто. Она спешит на улицу, там ждет стая голубей.

"Мои миленькие, голубчики мои. Они меня знают. А если я запаздываю, они мне в окно стучатся", – рассказывает женщина.

В комнате Зинаиды Ткачук непринужденно уютно. На туалетном столике Новый завет и иконы. Над ними черно-белое фото. На нем ей 60 лет. С такой же красивой улыбкой, как и на фото, пенсионерка показывает свой скромный, нарядный гардероб:

"Если что-то одеваю, значит, я к этой вещи подбираю что-то другое, чтоб гармонировало, было в общем стиле".

Зинаида Ткачук из России. Там вышла замуж и родила двоих детей. Семья переехала в Винницу. Но когда женщине исполнилось 80 лет, решила поступить как европейские пенсионеры и переехала в дом престарелых. И даже здесь не изменяет женским ритуалам.

"Утром я в первую очередь умылась и смотрю в зеркало, как я выгляжу. Я женщина и поэтому это у меня уже в крови – следить за собой. Я без каблуков не хожу".

Все платья и жилетки – шьет сама. Каждое утро делает разные прически. А активному образу жизни Зинаиды Ткачук завидуют даже более молодые сотрудницы.

Надежда Олейник, руководитель отдела социально-психологической реабилитации Винницкого дома-интерната гериатрического профиля:

"Когда рано встает человек, делает зарядку. На каблучках обязательно, кольца – обязательно, прическа – обязательно. На бигудях накручивается и спит там в бигудях".

А перед сном Зинаида обязательно гуляет на улице.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что 98-летний французский врач отказывается уходить на пенсию. Кристиан Шене имеет уже почти 70 лет врачебной практики и не собирается останавливаться.

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