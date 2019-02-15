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Александр Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Николаеве

Сегодня, 17:49

Оппозиционер подчеркнул, что война в Афганистане – это трагедия

Фото: пресс-служба Оппозиционного блока
Фото: пресс-служба Оппозиционного блока.
Александр Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Николаеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6de/ba1/5c66deba1343e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6de/ba1/5c66deba1343e.jpg Другие регионы Оппозиционер подчеркнул, что война в Афганистане – это трагедия

"30 лет назад воины-интернационалисты вернулись из Афганистана. А государство о них вспоминает только в годовщину", – заявил Александр Вилкул, народный депутат от партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" после возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Оппозиционер подчеркнул, что война в Афганистане – это трагедия. И сейчас в Украине из-за войны на Донбассе снова гибнут и теряют здоровье тысячи украинцев.

Народный депутат отметил, что чем больше времени на Востоке Украины будет длиться война, тем тяжелее будет её закончить, и тем значительнее будут необратимые потери. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы война на Донбассе как можно быстрее прекратилась. Ведь каждый день ее продления – это потерянные жизни военных и мирных граждан.

"Государство должно заботиться о своих защитниках, о тех, кто был верен присяге тогда, и о тех, кто верен присяге сейчас", – подчеркнул Александр Вилкул.

Напомним, что война в Афганистане продолжалась 10 лет. В ней приняло участие около 160 тыс. украинцев. Более 3 тыс. из них погибли, 8 тыс. вернулись в Украину ранеными или инвалидами.

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Тег Николаев, афганцы, вилкул, памяти жертв войны

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