Александр Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Николаеве
Оппозиционер подчеркнул, что война в Афганистане – это трагедия
"30 лет назад воины-интернационалисты вернулись из Афганистана. А государство о них вспоминает только в годовщину", – заявил Александр Вилкул, народный депутат от партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" после возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам.
Оппозиционер подчеркнул, что война в Афганистане – это трагедия. И сейчас в Украине из-за войны на Донбассе снова гибнут и теряют здоровье тысячи украинцев.
Народный депутат отметил, что чем больше времени на Востоке Украины будет длиться война, тем тяжелее будет её закончить, и тем значительнее будут необратимые потери. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы война на Донбассе как можно быстрее прекратилась. Ведь каждый день ее продления – это потерянные жизни военных и мирных граждан.
"Государство должно заботиться о своих защитниках, о тех, кто был верен присяге тогда, и о тех, кто верен присяге сейчас", – подчеркнул Александр Вилкул.
Напомним, что война в Афганистане продолжалась 10 лет. В ней приняло участие около 160 тыс. украинцев. Более 3 тыс. из них погибли, 8 тыс. вернулись в Украину ранеными или инвалидами.
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