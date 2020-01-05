Американец переехал из США в полтавское село ради своего хобби

В Украине мужчина познакомился с девушкой и переехал в полтавское село

В селе Крячковка Полтавской области вот уже 10 лет живет американская семья – этнический украинец Юрий Фединский родился за океаном, а когда приехал на историческую родину – влюбился в нее и остался в украинском селе.

Кроме любимой Наташи у него еще одна любовь – бандура. Журналисты "Сегодня" познакомились с необычной семьей.

В селе Крячковка едва ли не все хаты похожи друг на друга, асфальт – вперемешку с грязью, а в селе живут не более трех сотен людей.

Здесь все знают, в каком доме живет американец – Юрий Фединский. Он всегда рад гостям, поэтому и съемочную группу "Сегодня" сразу приглашает в святая святых – свою мастерскую.

"Здесь был сарай. Здесь были коньки, коровы, куры, наверное. Мы доработали, сломали эти стены две, немножко доработали пол, печь сделали", – показывает мастерскую Юрий Фединский.

Здесь пахнет деревом, на стенах торбаны и кобзы – наполовину готовые и те, над которыми работа только начата. Национальные музыкальные инструменты – настоящая любовь мужчины из Северной Каролины.

"Село – это идеальные условия для мастерской, для базы, для тренировки. Я здесь могу провести полгода. Сижу дома, лагеря, фестивали, провожу время с учениками. Сами мастерят свои инструменты. И потом полгода – за границей, кобзарю. Канада, США, Европа", – рассказывает Юрий Фединский.

Вырезать украинские кобзы охотно приезжают иностранцы. Так, канадец Бенджамин Чорку уже месяц гостит у Юрия в Полтавской области. Журналистам "Сегодня" признается: украинские инструменты – уникальны.

"Меня завораживает музыка. Я впервые в Украине и учусь делать бандуры! Это увлекательно! Свою обязательно заберу к Онтарио и даже хочу гастролировать с ней, познавать украинскую музыку и культуру!" – не скрывает эмоций ученик Юрия Фединского Бенджамин Чорку.

Юрий родился в семье украинских эмигрантов. Украинские корни – бабушка и дедушка по материнской линии. В конце 1940-х годов они вынуждены были бежать от советской власти. Сначала – в Австрию, Канаду. И, в конце концов, – в США.

"Это бабушка Наталья – твоя прабабушка. Мама, прабабушка Кристина и дед Юрко", – показывает фотографию родных своему ребенку Юрий Фединский.

Еще в детстве в семье Юрия звучали украинский язык и песни. Но когда решил приехать в Украину, родные его сначала отговаривали. Но здесь американец влюбился в полтавчанку Марию. Вместе родили четверых детей, вместе переехали в деревню.

"Юрий хотел больше исследовать кобзарство, знать традиции, а в этом селе живут бабушки, поют те старинные песни. Он хотел видеть, как люди живут, чувствовать это все", – рассказывает жена Юрия – Мария.

И теперь украинско-американская семья – настоящая симфония, которая звучит рождественскими песнями на английском под аккомпанемент украинских музыкальных инструментов.

А зимние праздники для семьи – любимые. Здесь колядуют, щедруют и умеют радоваться жизни, независимо от паспорта и гражданства.

Ранее "Сегодня" выяснили, чем живут современные кобзари, как изготавливают уникальные музыкальные инструменты и почему их ряды пополняют иностранцы.

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