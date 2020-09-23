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Амфетамин в посылках с детским питанием: в Николаеве разоблачили наркоторговца (фото)

23 сентября, 09:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

В Николаеве правоохранители задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в наркоторговле.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, местный житель получил посылку с наркотиками и психотропами по почте. При личном досмотре полицейские изъяли у мужчины несколько пакетов с расфасованным амфетамином и килограмм кристаллов.

Кроме того, наркотики были спрятаны в двух коробках со смесью для детского питания. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более полумиллиона гривен.

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По словам задержанного, он собирался продавать метамфетамин и "соли" с помощью веб-мессенджера.

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Все обнаруженные психотропы полицейские направили на экспертизу. По данному факту следователи открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время мужчине собираются объявить о подозрении, после чего суд будет избирать ему меру пресечения.

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Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила наркоторговцев, которые продавали метадон по всей Украине.

Также напомним, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики Николаев полиция амфетамин психотропы наркоторговец
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