Аморально и унизительно: Гусев рассказал об эротических танцах в Херсонской ОГА

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что его не было в помещении администрации во время танцев полураздетой женщины 8 Марта. Об этом сообщает 112 канал.

Также Гусев сказал, не поддерживает такое "празднование" и поспособствует тому, чтобы всех причастных к организации наказали.

"Это действительно произошло в помещении заседания сессии Херсонского областного совета. Это состояло из двух частей. На официальной части я вручил благодарности, знаки отличия для работников аппарата областной государственной администрации. На неофициальной части меня действительно не было, я был в рабочих делах. Если бы я был, я бы обязательно остановил это", – сказал Гусев.

Реклама

Глава ОГА также подчеркнул, что по его мнению, выступление было аморальным и унизительным для женщин, а также совершенно неуместным в здании областной государственной администрации.

В тренде Коронавирус атакует: новый случай обнаружили рядом с Закарпатьем

В администрации уже начали служебное расследование относительно лиц, которые занимались организацией праздника. После выяснения всех деталей Гусев пообещал принять "ряд кадровых решений". В частности, речь идет об увольнении, отстранении от обязанностей и дисциплинарных взысканиях.

Видео: Maryna Khromykh, Facebook

Напомним, ранее в центре Львова у входа в торговый центр на большом экране включили видео порнографического характера.

Кроме того, в России полицейские расследуют инцидент с несанкционированной трансляцией порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательного центра.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама