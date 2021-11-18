Антивакцинатор в детском саду: в Ровно воспитательница напала на коллег и избила их

Конфликт остановила полиция, которую вызвали педагоги заведения

Воспитательница не вакцинировалась от коронавируса / Коллаж "Сегодня"

В Ровно воспитательница, которую отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, ворвалась в здание с тремя мужчинами и устроила разборки. Женщина требовала вернуть ее на работу.

Об этом пишет сайт "Факты".

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Избили директора и педагогов

Инцидент произошел во время тихого сна. Директор утверждает, что ее и еще двоих педагогов избили.

Конфликт остановила полиция.

"По их словам, отстраненная работница повредила имущество садика, создавала конфликт, толкалась и дергала за одежду, ударила одну из работниц кулаком в лицо", – рассказала спикер патрульной полиции Ровенской области Наталья Китюк.

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Единственная не вакцинировалась

По словам сотрудников, эта женщина – единственная из коллектива, кто не вакцинировался.

Они утверждают, что женщину предупреждали об отстранении и предлагали ей делать ПЛР-тесты или взять справку, что вакцинация ей противопоказана. Но воспитательница не согласилась.

Воспитательницу накажут?

В полиции открыли 4 уголовных производства по данному инциденту. Отстраненная работница, в свою очередь, решила обратиться в суд.

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После вакцинации от COVID-19 умирают?

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день на самом деле нет ни одного случая, когда была установлена связь между вакцинацией и смертью.

"Я бы просил СМИ очень осторожно освещать такие темы, ведь неосторожные сообщения могут способствовать распространению фейков о вакцинации", – заявил Игорь Кузин.

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