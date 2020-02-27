Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)

В сети появилась видеозапись атаки на автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами в Новых Санжарах.

Тогда местные жители жгли баррикады и устроили кровавые стычки с правоохранителями, а когда автобусы с эвакуированными въехали в поселок, их забросали камнями.

"В нашем распоряжении появилось видео, где видно, кто и как кидал камни в автобусы с эвакуированными людьми. Автор видео уточняет: в Новых Санжарах железнодорожного переезда нет. Это происходило на подъезде, в нескольких километрах от города. Что самое неожиданное, били окна камнями женщины", – говорится в сообщении Телеграм-канала Pavlovsky News.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщалось, после стычек с правоохранителями, которые произошли в Новых Санжарах, полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов уже выдвинуты пятерым людям.

А тем временем журналисты программы "Говорить Україна" разыскали мужчину, который, вероятно, был подстрекателем к протестам.

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