Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)

27 февраля, 00:36

Стало известно, кто забрасывал автобусы с эвакуированными камнями

В сети появилась видеозапись атаки на автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами в Новых Санжарах.

Тогда местные жители жгли баррикады и устроили кровавые стычки с правоохранителями, а когда автобусы с эвакуированными въехали в поселок, их забросали камнями.

"В нашем распоряжении появилось видео, где видно, кто и как кидал камни в автобусы с эвакуированными людьми. Автор видео уточняет: в Новых Санжарах железнодорожного переезда нет. Это происходило на подъезде, в нескольких километрах от города. Что самое неожиданное, били окна камнями женщины", – говорится в сообщении Телеграм-канала Pavlovsky News.

Реклама

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В тренде
Одесса после урагана: "моржи", чайки и отступившее море (фото)

Как сообщалось, после стычек с правоохранителями, которые произошли в Новых Санжарах, полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов уже выдвинуты пятерым людям.

А тем временем журналисты программы "Говорить Україна" разыскали мужчину, который, вероятно, был подстрекателем к протестам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео эвакуация Новые Санжары беспорядки камни автобусы эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срок
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срокДругие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в "Новые Санжары" пожаловались на условия (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...