Авария самолета в Полтавской области: появились новые подробности

После падения АН-2 выгорел дотла

В Полтавской области следователи выясняют причины падения самолета АН-2 вблизи села Млыны Лохвицкого района. Из-за падения самолет вспыхнул и дотла выгорел.

Как выяснилось, на борту самолета находились двое пилотов. Они успели выпрыгнуть перед тем, как воздушное судно оказалось на земле. Мужчин доставили в районную больницу с травмами: их жизни сейчас ничего не угрожает.

Кроме того, известно, что "кукурузник" принадлежит одной из местных агрофирм и направлялся на опрыскивания полей.

Отметим, что падения этих легких самолетов в последнее время не редкость. Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня в Киевской области в озеро упал легкомоторный самолет Ан-2. Сначала появилась информация, что самолет исчез с радаров. Предполагали, что судно могло разбиться. Как стало известно, самолет Ан-2 взлетел с аэродрома Чайка, под Киевом. На борту были три члена экипажа.

Позже появились фото, как в Киеве начали доставать из воды Ан-2, упавший в озеро. Она пару дней находился в воде в сотне метров от берега на отмели поднятыми вверх шасси.

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