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Аварийный мост в Немирове дождался реставрации. Когда обещают закончить ремонт

13 мая, 11:11

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Мост будут ремонтировать в несколько этапов – в Винницкой ОГА рассказали подробности

"Укравтодор" в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" восстанавливает аварийные мосты по всей стране. Очередной объект – мост в Немирове Винницкой области, на котором уже начались работы.

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Как сообщает Винницкая ОГА, мост находится на въезде в Немиров и является частью дороги, соединяющей город с трассой Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Кроме того, мост построен в охранной зоне памятника архитектуры XIX века "Электростанция и мельница". Это одна из первых паровых мельниц-электростанций на территории Украины, поэтому объект интересен для туристов.

Мост в Немирове будут ремонтировать в несколько этапов. Сейчас строители устанавливают ограждения и устраивают водоотвод, чтобы удерживать определенный уровень воды на протяжении всего строительства. Далее перенесут электрокабели и демонтируют старые плиты, перила и другие конструкции, проведут земляные работы и начнут сам ремонт. Завершить все работы планируют уже к концу сентября.

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В обладминистрации уверены, что отремонтированный мост и улучшение инфраструктуры в целом помогут Немировской громаде развивать туризм и местную экономику.

Напомним, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовал проект "Большая реставрация". Заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине планируют реконструировать и построить 95 школ, 70 детсадов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений.

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