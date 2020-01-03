Австралия задыхается в огне и дыму: людей эвакуируют на военных кораблях

Пожары, которых еще не видел континент. Австралия в огненной ловушке не первый месяц. Уже погибли 20 человек. На юго-востоке страны жителей эвакуируют корабли военно-морского флота. А столица, Канберра, задыхается от дыма. Уровень загрязнения воздуха там превысил критическую отметку в 26 раз.

Дым от более двух сотен австралийских пожаров видно даже на орбите. Как горят штаты Новый Южный Уэльс и Виктория сняли на международной космической станции.

На самом маленьком континенте Земли люди спасаются от огненного ада на пляжах. С семьями и домашними любимцами ждут помощи и надеются хотя бы на глоток свежего воздуха

"Мы, восемь взрослых и девять детей, приехали сюда, потому что дом моего тестя, где мы спасались, утром загорелся. Здесь хотя бы есть чем дышать. Несколько часов было хорошо, но вдруг поднялся ветер и теперь почти ничего не видно", – рассказывает один из эвакуированных жителей, Ник Дэвис.

Таких, как Ник, собравшихся на побережье, в Австралии тысячи. Сегодня спасатели на военном судне прибыли в город Маллакута в штате Виктория. Из-за огня он отрезан от мира уже три дня.

"Хочу обо всем этом забыть. Еще до вчера я держалась, пока не сказали, что огонь может вернуться. Тогда у меня случился нервный срыв, но сейчас чувствую себя лучше. Мы садимся на корабль", – делится еще одна жительница Австралии, Натали Морриси.

Жертв огненной стихии в Австралии уже 20. О судьбе еще десятков людей ничего неизвестно. На выходных в стране держаться 40 градусная жара, поэтому власти призывают – надо спасаться.

"С грустью сообщаю, что число пропавших без вести возросло до 28. За прошедшие сутки еще два человека погибли. В ближайшие дни нас ждут очень тяжелые испытания. Если можете уехать – уезжайте. Это единственное подходящее решение. Потому что мы не можем гарантировать вашей безопасности", – говорит Дэниел Эндрюс, премьер-министр штата Виктория.

Именно по этой причине холодный прием главе правительства устроили те, кто пожар пережил. Из-за критики премьеру Скотту Моррисону пришлось досрочно уехать из городка Кобарго.

"Я пожму вашу руку, только если вы будете давать больше денег нашим пожарным. Так много людей потеряли свои дома", – говорят местные.

Дым и огонь уже несколько месяцев является обыденностью для юго-востока страны. А сирены пожарных машин слышат столь часто, что имитировать их научились даже птицы.

С сентября выгорело почти шесть миллионов гектаров лесов и кустарников, по площади это больше, чем, к примеру, территория Хорватии.

Последствия катастрофических пожаров ощутимы даже в Новой Зеландии, почти за две тысячи километров.

Перенесенный ветром австралийский пепел, покрасил в коричневый цвет обычно снежно-белые новозеландские ледники.

Напомним, вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Видео: Reuters

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