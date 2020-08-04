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Авто разорвало на части: в Черниговской области в ДТП погибли люди (фото)

4 августа, 15:44

Руслан Ровик Руслан Ровик

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево

В Черниговской области, недалеко от города Мена, произошла смертельная авария – водитель Geely потерял управление и врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что машина развалилась на части.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля.

"Сообщение о ДТП возле города Мена поступило в полицию ночью, около 02:30. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции и следователи", - говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Несколько человек были госпитализированы.

Также напомним, под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора.

А в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик, смотрите видео:

Видео: Facebook/Автопартнер Крым

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ДТП смертельное ДТП черниговская область мена

Источник: Сегодня

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