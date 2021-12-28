Автомобили откапывают, а аэропорт не работает: что творит метель в Черновцах

В Черновицкой области метель парализовала движение транспорта. В пиковое время центр города остановился из-за непогоды.
Об этом рассказала корреспондентка Генриетта Беух, передает "Сегодня".
Сильный снегопад закончился.
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"Снежок в данный момент просто пролетает. Более холодно и сказочно. Водители откапывают свои автомобили, а пешеходы протаптывают себе пути. Такое ощущение, что коммунальщики сработали частично – центральные дороги расчищены, некоторые междомовые проезды тоже, а некоторые вообще нет. К вечеру сыпало так, что автомобили моментально превратились в огромные сугробы. В пиковый час центр города остановился", – рассказала корреспондентка.
Последствия непогоды
По невнимательности и из-за заморозков на дорогах произошло несколько ДТП, водители не соблюдают дистанцию, а в селе Верхние Петровцы автомобиль наехал на беременную женщину. Ее госпитализировали в больницу. 19-летняя будущая мама имеет ряд травм, ушибов и сотрясения мозга.
Водители грузовиков остановились возле села Рынгач. Из-за гололеда фуры не могли проехать – ждали пока дорогу посыпят и на помощь им приедут спасатели.
Из-за сильного снегопада на два дня отменили авиарейсы "Черновцы – Киев". Местный аэропорт также не будет принимать борта.
"А кому такая непогода в радость – так это детям. Малыши взялись кататься на санках. Зимний городок в центре города превратился в сказочную локацию",- добавила журналистка.
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