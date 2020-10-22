Баба Лена из села под Киевом "порвала" TikTok: секрет блогерши оказался простым (видео)

78-летняя Елена Коваленко из села Мархалевка под Киевом стала настоящей звездой TikTok. В сети женщина более известна как "Баба Лена". Елена Коваленко – не звезда телевидения, не певица, не актриса. Но у нее при этом почти 21 тысяча подписчиков.

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"Сегодня" узнавали, откуда такая популярность у жительницы села в Киевской области.

Яркие парики, очки и популярные хиты. Это TikTok "Бабы Лены". Так она называет себя в одной из самых популярных соцсетей, которая объединяет аудиторию от обычных подростков до известных звезд Голливуда. Смешные ролики, где Елена танцует и поет, ходят интернетом и собирают тысячи лайков. На одном из видео – она в образе диджея. На другом – исполнительница репа.

"Сегодня" отправились в гости к Елене Коваленко. Она встречает журналистов со всей родней и домашними любимцами.

Беседу продолжаем в доме. Рядом – директор и продюсер. Так в шутку Елена называет свою правнучку. Именно Алиса открыла бабушке мир интернета. Все началось весной, во время карантина. О том, чем занимаются отчаянные родственники, даже родные не знают.

"Думаю, знаете, в деревне скажут – старая, 79 уже, на костылях, а еще полезла в видео, чтобы смотрели на нее. Я никуда не хожу, никуда не езжу, сижу дома. Ну, я так решила, думаю, хоть этим уже развлекаться", – говорит звезда TikTok Елена Коваленко.

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И так уже полгода. За это время собрала почти 21 тысячу подписчиков. Ее видео публикуют на своих страницах даже звезды. Один из роликов облюбовала Светлана Лобода.

Елена признается: в интернете совсем не понимает, все видео снимает и выкладывает в соцсети Алиса. Реквизит девушка демонстрирует съемочной группе "Сегодня".

"Вот, например, эта панамка очень популярна среди бабушкиных видео. Такой наряд Барби, сумочка и вот такая кепочка", – показывает правнучка одежду бабушки.

Собственно съемка происходит на соседском дворе у родственников – потому что здесь ловит Wi-Fi. Продюсер Алиса руководит процессом.

"Будь готова, давай, раз, два, три, оп, танцуй, танцуй, танцуй!" – командует Алиса.

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Алиса предлагает журналисту "Сегодня" также сняться в видео. "Повторяйте за бабушкой, она уже профессионал, покажет, как это надо делать", – говорит Алиса.

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Над тем, что из этого выйдет, Елена особо не задумывается. Говорит, для нее это – прежде всего возможность чаще видеться с правнучкой. Таким образом – отвлекается, улучшает настроение и, несмотря на слабость и возраст, который сказывается, снова вспоминает молодость.

"Я чувствую себя лучше, я себе поработаю, поработаю, и мне легче тогда, и лучше, и веселее", – говорит звезда TikTok Елена Коваленко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что на музыке к абсурдным видео в TikTok уже можно зарабатывать.

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