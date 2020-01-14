Белоснежные полярные волки поселились в Винницком зоопарке: видео

Пару волков потихоньку знакомят с одинокой волчицей, давно живущей в зоопарке

Пара полярных волков поселились в зоопарке Винницы. Белоснежных красавцев привезли из Бердянска. Осваиваются понемногу – их подкармливают вкусностями и намерены перевести в просторные вольеры.

Величественные и спокойные, эти волки редкие, потому что живут в лесах Аляски. Но украинские зимы им по душе. Посетители зоопарка говорят: белая шерсть хищников изумительно сверкает на фоне снега. А пронзительный взгляд – завораживает.

Наряду с новоприбывшими в отдельной клетке живет еще одна молодая полярная волчица. Здесь она выросла, но несколько лет хищнице не могли найти пару. И теперь трех волков начинают осторожно знакомить, чтобы они образовали стаю.

Евгений Ткачик директор Винницкого зоопарка:

"Будем собирать шерсть одних животных, заносить другим, чтобы они привыкали к запаху. Будем менять их поилки, кормушки, чтобы они привыкали к запаху, чтобы они были ознакомлены с запахом".

Весной трех полярных волков переселят в просторный вольер. Рядом будут жить карпатские волки. А в следующем году, надеется директор зоопарка, у полярных хищников родятся волчата.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что трое очаровательных львят родились в Хмельницком. Для новоиспеченной мамы Тиары разработали особый питательный рацион. Украина, кстати, одна из немногих стран в мире, где регулярно появляются львята, говорят смотрители.

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