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Белый гроб, много цветов и игрушек: на Херсонщине похоронили убитую семилетнюю Машу

13 марта, 21:11

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Провести девочку в последний путь пришли более 400 человек

В Счастливом на Херсонщине похоронили семилетнюю Машу, которую нашли мертвой через четыре дня после исчезновения.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

На похороны пришли около 400 человек, они принесли много цветов и игрушек. Машу похоронили в белом гробу.

/ Фото: Суспільне

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Местные жители напуганы и возмущены, говорят: в деревне все знают друг друга и даже не предполагают, кто мог такое совершить.

"Когда милиция ходила, волонтеры, мы так удивлялись, что у нас нет злых людей, а оказывается, существуют, и он среди нас. Это нелюди, понимаете? Мы ходим с ним по одной улице, а может, даже и работаем. Его растерзать необходимо", – говорит Юлия, жительница села.

/ Фото: Суспільне

Девочку четыре дня искали полицейские, Национальная гвардия, волонтеры из разных уголков Украины. Нашли тело в мешке недалеко от дома, где она жила, – в заброшенном сарае, который проверяли несколько раз во время поисков. Полиция допрашивает всех жителей Счастливого.

"Отрабатываем пошагово хронометраж событий каждого жителя, вносим их на карту, на схему, отрабатываем ее", – отметил Вадим Ковальчук, начальник отделения полиции №2 в городе Алешки Херсонского райуправления милиции.

Ранее правоохранители нам сообщили, что по делу об убийстве Маши фигурирует пара подозреваемых. Спикер полиции Татьяна Пшонь не исключила, что эксперты смогут предоставить свои выводы не позднее среды, 17 марта. Затем, по ее словам, будут основания для предъявления подозрения тем, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, оставленным на теле убитой девочки.

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Напомним, семилетняя Маша Борисова, жительница села Счастливое, пропала 7 марта. Ее искали четыре дня – ребенка нашли мертвым в одном из сараев. В полиции предполагают, что тело Марии могли подбросить. По данным экспертизы, девочку изнасиловали и задушили. Все подробности трагедии – читайте в материале "Сегодня".

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убийство похороны изнасилование Херсонская область
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