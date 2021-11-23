Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

"Беспредельщики, у которых все схвачено". В Николаевской области жестоко избили активиста

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 ноября, 16:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Андрей Дикусар рассказал, как на него напала группа мужчин, одного из которых покрывает адвокат со связями в прокуратуре и суде
В Николаевской области напали на волонтера Андрея Дикусара
В Николаевской области напали на волонтера Андрея Дикусара / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине произошло очередное нападение на активиста. В этот раз на днях был избит общественник из Южноукраинска Николаевской области, волонтер Андрей Дикусар.

Пострадавший рассказал сайту "Сегодня" детали инцидента.

Реклама

По словам Дикусара, он и его приятель стали жертвами беспредельщиков, которые уже давно терроризируют весь город, но при этом остаются безнаказанными.

Напали на улице

Пострадавший считает, что мужчины решили напасть на него, когда увидели на улице. Мотивировали тем, что, якобы, он оскорблял их мать, хотя это неправда.

"Я с компанией возвращался из гостей. По дороге мы остановились у магазина недалеко от центра Южноукраинска, чтобы выпить кофе. В это время сюда подъехала машина, из которой вышли несколько человек. Подошли к нам и начали бить меня", – рассказывает Андрей Дикусар.

Мама нападавшего – адвокат, у которой все "схвачено"

"В итоге я оказался в больнице – у меня сломаны две лицевых кости, ушиб мозга. Пока я лечусь, судмедэксперт не может определить тяжесть повреждений. Фамилии нападавших пока огласить не могу, но один из них – из семьи, которая терроризирует весь город. Мама у них – адвокат, у которой все "схвачено" в суде и прокуратуре", – добавил Андрей Дикусар.

Он уточнил, что пострадал и его приятель – медикам пришлось зашивать ему губу.

Реклама

Не первое нападение

По словам Дикусара, есть информация, что эта же компания за три недавних ночи несколько раз напала на других людей.

"Это беспредельщики и такое происходит на протяжении многих лет!", – говорит Дикусар.

К этому он добавляет, что на место происшествия была вызвана полиция, но никто не был задержан.

"Один из нападавших держал руку за спиной, возможно у него был пистолет", – резюмирует Дикусар, который уже вторую неделю лежит в больнице.


В пресс-службе полиции Николаевской области сообщили сайту "Сегодня", что сейчас уточняют все обстоятельства произошедшего, после чего будут готовы прокомментировать.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Перспективы карантина
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Опрос "Рейтинг", 11 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Все кандидаты
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов
Комаровский в теме
Можно ли прививаться, если у вас простуда или бронхит?
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Короновирус за неделю

108 387

заболело за неделю в Украине

-21%

Вакцинация
По состоянию на 22 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 025 360
Люди, которые получили минимум одну дозу
12 914 333
Всего введенных доз 22 939 693
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,31
19,30
32,99
32,88
31,38
19,57
34,29
31,78
30,06
18,76
35,99
33,18
31,54
19,68
35,99
33,18
31,54
18,97
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,87
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять