Без сна и еды: непрофессиональные спортсмены за 30 часов преодолели 100 километров

Сегодня, 23:17

Группа мужчин установила новый национальный рекорд


Непрофессиональные спортсмены – 40 отважных мужчин со всех уголков Украины собрались в Переяславе-Хмельницком, чтобы за 30 часов преодолеть 100-километровую дистанцию и установить новый национальный рекорд.

По данным организаторов мероприятия, обычно около пяти участников сходят с дистанции, однако на этот раз, несмотря на голод и истощение, не дошел до финиша только один – травмировал колено.

В результате самой длинной дистанции пешего хода без еды и сна участники не только установили новый национальный рекорд, но и суммарно похудели на 140,5 килограмм.

Как сообщалось, украинец установил рекорд на уникальных соревнованиях в США. Это гонки на собственноручно собранных машинах и мотоциклах.

Ранее мы писали о том, что украинец метал ножи ногой в жену и установил рекорд.

Также сообщалось о том, что украинец установил необычный рекорд, пробежав стометровку на руках.

Не так давно в Чернигове установили сразу два национальных рекорда: наибольшее количество близнецов на одной локации и самая большая разница в возрасте между парами двойняшек.
рекорд, спортсмен, дистанция
Источник:

"Сегодня"

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