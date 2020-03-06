Без танцев и совещаний: ограничения из-за коронавируса ввели еще в одной области

В городе определили больницы, куда будут везти пациентов с коронавирусом

В Сумах состоялось заседание городской комиссии, на котором определили меры для предотвращения коронавируса. Об этом написали на сайте горсовета.

Сообщается, что городскую и областную детские больницы определили для госпитализации больных детей, областную инфекционную больницу – взрослых. Резервным учреждением является городская больница №4.

Так, во время заседания комиссия решила: установить режим повышенной готовности для всех подразделений городского совета; ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества человек (по возможности осуществлять их через интернет); запретить проведение массовых мероприятий.

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"Также, согласно решению комиссии, с завтрашнего дня учебные заведения города должны обеспечить дезинфицирующими средствами и средствами личной защиты. Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет контролировать проведение дезинфекции в коммунальном и частном пассажирском транспорте", – написали в сообщении.

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Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Украине зафиксировали 3 марта. Привез вирус в Украину мужчина, который вернулся из путешествия с женой по Италии. На пограничном пункте температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили.

Кроме того, в связи с распространением вируса в Черновцах также приняли меры по предотвращению. Так, в области решили объявить карантин – будут приостановлены занятия в детских садах, вузах и школах.

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